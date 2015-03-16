Демобилизованные бойцы станут основой резерва Вооруженных Сил - депутат

Об этом сегодня в комментарии журналистам после Согласительного совета заявил народный депутат фракции «Народный фронт», председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, комментируя соответствующее предложение председателя СНБО Александра Турчинова.

По его словам, это позволит улучшить обороноспособность украинской армии.

«Мы предлагаем законопроект, по которому на основе демобилизованных людей, - тех, кто имеет боевой опыт, - будет создана первая волна резерва. В случае чрезвычайного положения эти люди будут призваны, поскольку они имеют боевой опыт, свои части, их не надо пропускать через учебные центры и слаживание. Соответственно, это будет тот фундамент, на котором мы будем основывать свою безопасность», - сказал Пашинский.

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны также отметил, что данный законопроект будет идти в комплексе законопроектов, которые будут улучшать состояние украинского войска.

«Сейчас мы восстанавливаем призыв, приняли решение, что они не идут в зону АТО. Но год назад мы столкнулись с ситуацией, что у нас не было достаточно квалифицированных военнослужащих, чтобы наполнить боевые подразделения первой линии», - сказал народный депутат.

«Никто не будет дергать этих людей без необходимости, но мы не повторим ситуацию прошлого года, когда по тревоге мы смогли поднять только 5 000 человек», - резюмировал Сергей Пашинский.