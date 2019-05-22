"Шанс продлить политическую жизнь": Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

Зеленский убежден, что украинцы изберут новых политиков и в мажоритарных округах.

Президент Владимир Зеленский считает, что парламент провалил законопроект об изменении избирательного законодательства, поскольку старые политики надеются продолжить свою политическую жизнь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - сказано в сообщении Зеленского.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

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21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередные выборы на 21 июля.

Сегодня, 22 мая, созванное по инициативе Зеленского внеочередное заседание Верховной Рады было закрыто без принятия каких-либо решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект об изменении избирательного законодательства, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы по закрытым спискам и снижение проходного барьера до 3%.

Также в повестку дня сессии не был включен законопроект президента относительно публичных закупок во время избирательного процесса.