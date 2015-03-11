Ультраправый евродепутат пропагандирует разделение Украины между Россией и Европой (фото)
18:31, 11 марта 2015Политика
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Депутат Европарламента, французский националист Жан-Люк Шафхаузер провел в среду "Форум мира и единства Европы", изобразив его логотипом разделенную между Европой и Россией Украину.
Евродепутат Шафхаузер предлагает поделить Украину / Фото Марии Мезенцевой
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на блог депутата БПП Алексея Гончаренко.
Он также опубликовал видео с пресс-конференции Шафхаузера, на котором ставил евродепутату эмоциональные вопросы по поводу его работы на Кремль.
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Также организаторами проведения форума выступили евродепутат от Латвии Татьяна Жданок, которую ранее обвиняли в шпионаже в пользу Кремля, и чешский коммунист Мирослав Рансдорф.
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