Ультраправый евродепутат пропагандирует разделение Украины между Россией и Европой (фото)

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на блог депутата БПП Алексея Гончаренко.

Он также опубликовал видео с пресс-конференции Шафхаузера, на котором ставил евродепутату эмоциональные вопросы по поводу его работы на Кремль.

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Также организаторами проведения форума выступили евродепутат от Латвии Татьяна Жданок, которую ранее обвиняли в шпионаже в пользу Кремля, и чешский коммунист Мирослав Рансдорф.