Сухопутные войска получили БТРы, бронированные "Саксоны" и вертолет Ми-8

10:49, 11 марта 2015
Политика
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С начала года на вооружение воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил поступили 8 БТР-4Е, 20 бронированных автомобилей "Саксон", модернизированный вертолет Ми-8.

Сухопутные войска получили на вооружение

Об этом на брифинге сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев добавил, что в соответствии с государственным оборонным заказом Сухопутные войска ВСУ получили с начала года 10 грузовых автомобилей КрАЗ повышенной проходимости и 4 бронированных автомобиля КрАЗ "Спартан", а Воздушные силы получили 8 комбинированных устройств выброса ложных целей для защиты самолетов и вертолетов.

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