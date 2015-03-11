Сухопутные войска получили БТРы, бронированные "Саксоны" и вертолет Ми-8

Об этом на брифинге сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

Читайте такжеБританские бронеавтомобили Saxon передадут армии после переоборудования и испытаний

Читайте такжеспециальных войск

Владислав Селезнев добавил, что в соответствии с государственным оборонным заказом Сухопутные войска ВСУ получили с начала года 10 грузовых автомобилей КрАЗ повышенной проходимости и 4 бронированных автомобиля КрАЗ "Спартан", а Воздушные силы получили 8 комбинированных устройств выброса ложных целей для защиты самолетов и вертолетов.