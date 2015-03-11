Сухопутные войска получили БТРы, бронированные "Саксоны" и вертолет Ми-8
10:49, 11 марта 2015Политика
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С начала года на вооружение воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил поступили 8 БТР-4Е, 20 бронированных автомобилей "Саксон", модернизированный вертолет Ми-8.
Сухопутные войска получили на вооружение "Саксоны" и БТРы/ УНИАН
Об этом на брифинге сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
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Владислав Селезнев добавил, что в соответствии с государственным оборонным заказом Сухопутные войска ВСУ получили с начала года 10 грузовых автомобилей КрАЗ повышенной проходимости и 4 бронированных автомобиля КрАЗ "Спартан", а Воздушные силы получили 8 комбинированных устройств выброса ложных целей для защиты самолетов и вертолетов.
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