Россия не в той позиции, чтобы требовать пересмотра Минских соглашений - постпред Украины в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Нью-Йорке. (Прямая трансляция проходила на сайте ООН).

Дипломат напомнил, что во время последнего заседания Совета безопасности ООН он проинформировал членов СБ о том, что российские войска пересекают украинскую границу. В частности, он отметил, что говорил о том, что количество российских военнослужащих на востоке Украины составляет примерно 12 тыс. человек вместе с военной техникой, к которой относятся 235 танков, 720 бронетранспортеров, 263 артиллерийские системы.

Читайте такжеУкраина готова к встрече в Минске, но РФ должна показать готовность к диалогу - постпред Украины в ООН"Я спросил российскую делегацию, чтобы они объяснили нам, что они делают в Украине? По состоянию на настоящее время, до сих пор нет ответа от них", - подчеркнул Сергеев.

При этом он отметил, что украинская сторона требует от России продолжать вести диалог по мирному разрешению ситуации на востоке, в том числе о выводе всех российских войск с Украины, начале имплементации Минских соглашений, под которыми Россия поставила подпись. Сергеев заявляет, что Россия не должна выдвигать какие-то новые требования Украине по разрешению ситуации на Донбассе.

По мнению Сергеева, "Россия находится не в той позиции, чтобы требовать пересмотра того, что она пообещала выполнить в (Минских) соглашениях".