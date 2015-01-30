Бюджет Луганской области утвердить некому - вице-премьер

Об этом сообщил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на брифинге в Северодонецке, сообщает Правительственный портал.

«Вы знаете, что в регионе нет областного совета, он «разбежался», сбежал от ответственности. Поэтому и областной бюджет некому утвердить», - отметил Зубко.

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По его словам, правительство планирует урегулировать этот вопрос, в частности путем предоставления полномочий председателю Луганской ОГА распоряжаться средствами областного бюджета.

Он подчеркнул, что Правительство не позволит парализовать работу региона и планирует принять еще ряд решений, важных для налаживания жизнедеятельности области.