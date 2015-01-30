Активисты пикетировали МВД из-за конфликта спецназовцев с журналистами (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам корреспондент Hromadske.tv Анастасия Станко сообщила, что съемочная группа возвращалась из зоны АТО на автомобиле с луганскими номерами и была остановлена для проверки сотрудниками спецподразделения милиции, которые несли дежурство на блокпосту.

По словам Станко, сотрудники милиции попросили журналистов дать возможность проверить автомобиль, на что получили согласие, но журналисты предупредили правоохранителей, что будут снимать эту процедуру. Как отметила Станко, это почему-то не понравилось правоохранителям и они начали отбирать камеру у журналиста-оператора Константина Реуцкого, при этом нанесли ему несколько ударов.

Как сказала Станко, что после инцидента журналисты позвонили на номер «102» и вызвали наряд милиции, чтобы он задокументировал преступление, совершенное бойцами спецподразделения. Ждать приезда наряда пришлось около 2-х часов.

Читайте такжеСотрудники милиции избили луганского правозащитника и журналистаСтанко отметила, что, скорее всего, это были бойцы бывшего спецподразделения “Беркут”, переатестованные и принятые на службу в новообразованное спецподразделение. К таким выводам Станко пришла из-за того, что правоохранители, улыбаясь, говорили журналистам, что им за Майдан ничего не было и сейчас тоже ничего не будет.

Также журналистка рассказала, что на место происшествия приезжал глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута. По ее словам, председатель ОГА даже предлагал как-то финансово компенсировать затраты и неудобства, которые были причинены съемочной группе, но представители СМИ от такого предложения отказались.

В свою очередь, Реуцкий добавил, что пока правоохранители на блокпосту выясняли отношения с журналистами, мимо них спокойно и без помех проезжали автомобили и фуры с луганскими, донецкими и даже российскими номерами, но их никто не останавливал.

Журналисты подчеркнули, что будут настаивать на увольнении из органов внутренних дел правоохранителей, которые их задержали. “Мы уже не первый месяц ездим в зону АТО и ни разу у нас не было никаких проблем с милицией. Мы даже уже привыкли к мысли, что, наверное, милиция действительно стала другой, но, как оказалось, напрасно...”, - сказала Станко.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 января на блокпосту «Песочин» на выезде из Харькова между работниками милиции и журналистами произошел конфликт. Журналисты Станко (Hromadske.tv) и Реуцкий (интернет-издание Informator.lg.ua и Hromadske.tv) заявили, что во время проверки документов и автомобиля на посту возник конфликт с милиционерами по поводу проведения видеосъемки процесса осмотра автомобиля. Также вместе с ними был журналист Павел Пеньонжек (польское издательство "Политическая критика").

По словам журналистов, сотрудники милиции схватили за руки Реуцкого, который проводил съемку, выхватили камеру, после чего повалили мужчину на землю. В свою очередь, в милиции заявили, что наоборот, помогали журналисту подняться. Милиция по данному факту начала служебное расследование.

Прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 365 Уголовного коедксу Украины (превышение служебных полномочий).

По информации Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, создана спецкомиссия для изучения обстоятельств конфликта на блокпосту «Песочин», к которой привлечены представители общественности.