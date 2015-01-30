Контактная группа продолжает работать над организацией переговоров в Минске – МИД
15:57, 30 января 2015Политика
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Трехсторонняя контактная группа продолжает работать над организацией встречи в Минске, Украина готова проводить встречу в Минске только с подписантами Минских договоренностей.
Украина готова проводить встречу только с подписантами договоренностей / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.
«По информации, которую мы имеем на данный момент, Трехсторонняя контактная группа продолжает работать над организацией такой встречи. Когда она может произойти, я не могу сказать», - отметил Перебыйнис.
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Он подчеркнул, что Украина готова проводить встречу в Минске только с подписантами Минских договоренностей.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что предварительно есть договоренность о проведении заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сегодня или завтра.
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