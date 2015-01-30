СНБО советует госслужащим отказаться от российских почтовых сервисов
09:24, 30 января 2015Политика
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Аппарат СНБО направил письмо в Кабинет министров Украины относительно отказа от российских почтовых сервисов.
Турчинов назвал недопустимым использование в работе госслужащих почтовых сервисов РФ / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова, об этом он сказал в интервью «5 каналу».
Говоря об информационной безопасности Украины, Турчинов назвал недопустимым использование в работе государственных служащих российских почтовых сервисов.
Он сообщил, что аппарат СНБО уже направил письма в правительство и профильным исполнителям относительно отказа от российских сервисов.
Читайте такжеТурчинов: РФ не должна уклониться от ответственности за преступления на ДонбассеТакже Турчинов обратился к согражданам: «Мой вам совет - не пользуйтесь теми ресурсами, которые имеют домен .ру, не нужно упрощать жизнь спецслужбам наших врагов».
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