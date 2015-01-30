СНБО советует госслужащим отказаться от российских почтовых сервисов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова, об этом он сказал в интервью «5 каналу».

Говоря об информационной безопасности Украины, Турчинов назвал недопустимым использование в работе государственных служащих российских почтовых сервисов.

Он сообщил, что аппарат СНБО уже направил письма в правительство и профильным исполнителям относительно отказа от российских сервисов.

Читайте такжеТурчинов: РФ не должна уклониться от ответственности за преступления на ДонбассеТакже Турчинов обратился к согражданам: «Мой вам совет - не пользуйтесь теми ресурсами, которые имеют домен .ру, не нужно упрощать жизнь спецслужбам наших врагов».