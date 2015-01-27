ВР решила рассмотреть усиление ответственности за нарушение военной дисциплины в другой раз

Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности военнослужащих, предоставлении командирам дополнительных прав и возложении обязанностей в особый период (№1762).

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект сегодня должен был рассматриваться во втором чтении, однако депутаты еще направляют поправки к документу.

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Как отметил народный депутат от “Блока Петра Порошенко”, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук, свои предложения в законопроект депутаты могут вносить еще до 29 января.

Соответственно, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман дал поручение профильному комитету подготовить этот законопроект для рассмотрения на следующей пленарной неделе.