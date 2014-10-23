Война на Юго-востоке: некоторые мысли об "именной ответственности" или Кто виноват и Что делать?

Автор: генерал-майор Тимошенко Радион Иванович, начальник Центра военно-стратегических исследований Национального университета обороны Украины имени И.Черняховского.

При единении малое растет,

при раздоре и величайшее распадается.

(Саллюстий Гай Крисп, древнеримский историк)

Я не планировал писать статью на столь обширную, сложную и неоднозначную тему. Принцип единоначалия в военном деле и вытекающая из него личная ответственность за состояние дел в доверенном секторе диктуют мне заниматься в первую очередь вопросами, связанными с исполнением своих должностных обязанностей. В зоне антитеррористической операции (АТО) я был в составе инспекционной группы Администрации Президента Украины с целью выяснить истинное положение дел, причины неудач и определить первоочередные мероприятия по повышению боеспособности сил АТО, включая обеспечение войск вооружением и военной техникой, создание новых боевых частей и резервов. Сейчас я лично занимаюсь именно этим. Как гражданин, так же, как и все мои соотечественники, я искренно переживаю за то трудное положение, в котором оказалась наша держава, за нарушение ее территориальной целостности, за потери среди мирного населения и военнослужащих, за разрушенные заводы, дороги, мосты.

Однако меня не могут не тревожить некоторые акценты, которые сегодня ставятся в некоторых средствах массовой информации и которые приобретают особое значение в свете предстоящих парламентских выборов. Эти акценты касаются попыток возложить всю ответственность за неудачи и потери на руководство Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и лично на Президента Украины, не обременяя себя всесторонней оценкой ситуации и прогнозом последствий для державы. Не последним фактором при решении публично высказать свои мысли стала статья Ю. Бутусова "Награждается именной ответственностью…", опубликованная в широко известном и уважаемом издании "Зеркало недели". Не отрицая проблем в управлении и обеспечении АТО, замечу, что в статье автор делает выводы, не опираясь на всю полноту информации, то ли ввиду не владения ею, то ли вследствие умышленного замалчивания. Создается впечатление, что целью публикации является не объективный анализ, который помог бы исправить ошибки, а акцентирование на действиях и решениях строго определенных должностных лиц, без упоминания о других лицах, также имеющих непосредственное отношение к АТО и происходящих там событиях.

Не смотря на это, хочу подчеркнуть, что главной целью моей статьи является не защита высшего руководства державы и Вооруженных сил, и не критика упомянутой публикации (хотя ее фактологический формат требует соответствующего фактологического ответа). Главной целью моей статьи является призыв к соотечественникам, политикам и средствам массовой информации просчитать и спрогнозировать последствия разжигания внутренних неурядиц в сегодняшней крайне сложной внутренней и внешней обстановке. Сразу отмечу, что я не против публичной критики, как таковой, высшего военно-политического руководства державы. Я не выступаю за создание образа "непогрешимого и неприкасаемого руководства", как это имело место в недавнем прошлом. Но я против той необоснованной, безапелляционной критики, которая наносит ущерб не только державе, но и в конечном итоге всему нашему народу, разрушая его единение в самый неподходящий момент. Именно поэтому слова о единении были взяты в качестве эпиграфа статьи.

Эти, казалось бы, простые и понятные слова находят множество исторических подтверждений, когда внутренние дрязги и несогласия приводили к поражению в войне, к великой трагедии народа. Здесь можно вспомнить поражение Ганибалла, который не получил своевременного подкрепления в том числе из-за разногласий в карфагенском руководстве – одни побаивались усиления политического влияния Ганибалла, другие считали, что потерю северных территорий можно компенсировать приобретениями на Юге, а легкий захват римлянами Нового Карфагена наводит на мысль об элементарном предательстве. Ближе к нашему времени лежит франко-прусская война. Когда Наполеон ІІІ Бонапарт убыл на германский фронт, его супруга, королева Евгения, совершила предательство, отправив в отставку правительство и приказав маршалу Мак-Магону передислоцировать войска, которые оголили Париж и попали в окружение, где и капитулировали. Как считают историки, предательство королевы было вызвано необходимостью вернуть родительский долг крупному финансисту из Англии. Впоследствии этот финансист обслуживал французские репарационные долговые облигации.

Наиболее наглядным примером зависимости результатов войны от внутренней ситуации является поражение русской императорской армии в І Мировой войне, когда фактически побеждавшая армия в конечном итоге была деморализована и разбита. Сегодня мы являемся свидетелями противоположного явления – Сирия, крайне ослабленная экономически страна, но обладающая единством нации, уже более трех лет продолжает войну с силами, которым оказывается существенная и финансовая, и военно-техническая помощь.

Сегодня мы оказались в сложнейших условиях внешней и внутренней обстановки. Не является секретом, что Украина де-факто является полем боя Запада и России. Не буду рассматривать базовые интересы вовлеченных государств, определивших их отношения, которые Папа Римский назвалТретьей мировой войной[1]. Отмечу лишь, что Россия расценила как непосредственную угрозу своей безопасности те политические преобразования в Украине, которые прошли после Евромайдана и которые являются суверенным правом Украины вне зависимости от того, кто и как к этому относится. Россия оккупировала Крым и оказала всестороннюю поддержку незаконным вооруженным формированиям на Юго-востоке Украины. Санкции, введенные против России со стороны США и ЕС, не испугали ее и не снизили решительности добиться нейтрального военно-политического статуса Украины и ее федерализации, что фактически означает принуждение изменить конституционное устройство Украины. Не смотря на достигнутое соглашение о прекращении огня на Юго-востоке, нет уверенности в безвозвратной остановке боевых действий. Ситуация усугубляется откровенно провокационными высказываниями некоторых высокопоставленных политиков соседних государств-членов Североатлантического альянса, которые ясно свидетельствуют о наличии скрытых территориальных претензий к Украине[2]. Такие заявления, на фоне отказа альянса, как организации, оказать военно-техническую помощь Украине, наводят на мысль о том, что не следует полностью исключать возможность самого худшего сценария – раздела Украины, и что следует рассчитывать только на собственные силы. Та военно-техническая помощь, о предоставлении которой договорился Президент Украины с руководством США, очень полезна, но не окажет решающего влияния на повышение обороноспособности державы, по крайней мере, в обозримом будущем.

Однако, ведение войны – дело очень дорогостоящее для страны. По оценкам главы правительства на средину сентября убыток от боевых действий в зоне АТО составляет 80 млн. грн. ежесуточно[3], то есть 2.4 млрд. грн. в месяц. Это только непосредственные убытки и расходы. Если учесть недополученную прибыль, увеличение стоимости заемных кредитных ресурсов и другие вторичные факторы, стоимость АТО возрастает многократно. Такие убытки, одновременно с прекращением работы ряда предприятий Юго-востока и ухудшением условий внешней торговли, привели к крайне негативному состоянию экономики Украины. По оценкам Государственного статистического агентства, ВВП во втором квартале этого года упал на 4.6%, промышленное производство в августе – на 21%, значительно сократились золотовалютные резервы, обесценивается национальная валюта. Международные рейтинговые агентства снизили рейтинги Украины до преддефолтных уровней[4]. К слову, разговоры о возможном дефолте Украины начались еще в ноябре-декабре прошлого года и были не последним обстоятельством при принятии решения о подписании тогда ряда финансово-экономических соглашений с Россией. То есть негативные тенденции в экономике просматривались давно.

Зима только усугубит экономическое состояние. В октябре начнется отопительный сезон. Наши газохранилища заполнены на 50%[5]. Для возобновления поставок газа Россия требует предварительной оплаты долга порядка $5 млрд. Поставки реверсного газа от ЕС ненадежны, поскольку российский Газпром сокращает поставки газа Польше и Словакии на величину, примерно равную объемам их поставок в Украину. Запасов угля на тепловых электростанциях хватит не больше, чем на месяц[6]. Ресурсы увеличения внутренней добычи ограничены – Донецкая и Луганская области обеспечивали до 70% добычи. Импорт угля из России осложнен по известным причинам. Запасы энергетического угля в Европе истощены. Польша сама покупает уголь у России. Единственный морской терминал, способный принимать уголь морского импорта, расположен в Мариуполе, который находится рядом с районом боевых действий. Однако и он не сможет полностью обеспечить потребности энергетики зимой.

Внутренние финансовые ресурсы также крайне ограничены. Скажем откровенно, сегодня извне денег взять неоткуда. Кредиты международного валютного фонда предоставляются нерегулярно и, судя по их размерам, преимущественно идут на погашение текущих финансовых обязательств по ранее выданным кредитам. ЕС сегодня также ограничен в финансах. Представительство ЕС в Украине выдвинуло условия предоставления финансовой помощи[7], выполнение которых требует значительного времени. США предоставляют финансовую помощь другим странам практически только через международный валютный фонд. Китай имеет большие возможности по финансированию, но он, во-первых, будет согласовывать свои действия с Россией и, во-вторых, вряд ли будет вкладывать в нестабильную страну, которая недавно сорвала крупный сельскохозяйственный контракт[8]. Получается, что опять следует рассчитывать только на собственные силы, а Президенту и правительству в самое ближайшее время придется решать экономические задачи, превосходящие по сложности задачи, которые стояли после развала СССР.

Сложное экономическое положение страны может повлечь эскалацию социально-экономической напряженности в обществе. Уже сейчас раздаются голоса о бесполезности предстоящих парламентских выборов[9] и неэффективности действующей модели государственного устройства, за которыми, по логике, последуют призывы к массовым акциям протеста с непредсказуемым исходом. Сейчас есть основания думать, что Россия не просто так согласилась на прекращение огня на Юго-востоке. Она тем самым лишила украинское общество, политические силы объединительного фактора и сделала ставку на ожидание обострения внутренних противоречий в преддверии парламентских выборов и зимы.

Поэтому можно не сомневаться, что любые действия по усилению борьбы во внутреннем политическом, экономическом, информационном пространстве будут использованы внешними игроками в свою пользу, которая, как правило, совсем не совпадает с интересами Украины. Своими внутренними раздорами мы даем противникам козырь прямо в руки и еще больше ухудшаем свое положение, в том числе и в вопросах ведения АТО. Необходимо понять, что единственным условием нашего выживания и сохранения как державы является единство общества, политических сил, прекращение, хотя бы временное, политической борьбы на самоуничтожение.

Вопрос о внутригосударственном единстве находит отражение в оперативных вопросах и управления страной, и ведения АТО. Сегодня Президента Украины обвиняют в том, что он неправильно оценил стратегическое положение страны, ошибочно определил приоритетные задачи, замкнул на себя дипломатические переговоры, не уделил должного внимания вопросам организации обороны, не создал Ставку Верховного главнокомандующего, не обеспечил принятие Военной доктрины, сосредоточился на несвойственных частных вопросах, не проводит должную кадровую политику (имеется ввиду снятие ряда должностных лиц) и так далее. Этот список "грехов" растет не по дням, а по часам. Не буду вдаваться в подробности, отмечу лишь несколько тезисов.

Во-первых, в сегодняшних публикациях практически всегда речь идет об исправлении последствий уже произошедших кризисных ситуаций и просчетов. Никто не задается вопросом – а почему, собственно, возникли эти ситуации? Никто не отягощает себя хотя бы попыткой беспристрастного и всестороннего анализа причин возникновения кризисных ситуаций. А ведь не проведя такой анализ, можно однозначно утверждать, что такие ситуации будут повторяться и повторяться. Сейчас никто не говорит о том, что сепаратистские настроения в Крыму и на Юго-востоке были спровоцированы в корне неверной информационной политикой и бездействием известных должностных лиц в феврале-апреле этого года. По результатам опроса жителей Донецка в апреле[10], только 38% жителей выступали против изменения политического статуса Донбасса. Грамотно организованный и во время проведенный местный референдум с соответствующим информационным обеспечением мог бы выбить все козыри из рук сепаратистов. А сейчас Президент, по сути, занимается устранением сделанных ошибок. Некоторые ставят в вину Президенту отказ от дальнейшей вооруженной борьбы. Но плохой мир все же лучше хорошей войны. Вопрос лишь в цене. Реальная оценка ситуации такова, что Вооруженные Силы понесли значительные потери в личном составе и технике. Не буду скрывать, боевой дух войск оставляет желать лучшего. Достигнутое соглашение о прекращении огня дает время и возможность для восстановления боеспособности. Однако восстановить ее возможно не сразу, и ресурсы для восстановления сильно ограничены.

Во-вторых, из общей теории систем хорошо известно, что в критические моменты жизни социальной системы требуется усиление централизации управления. Это повышает управленческую нагрузку на центральный орган управления, но также повышает оперативность и точность исполнения команд. Именно поэтому Президент вынужден замыкать на себя в том числе и частные, но крайне актуальные, вопросы закупки противотанковых комплексов и многие другие. Относительно ведения Президентом дипломатических переговоров, напомню п. 3 ст. 106 Конституции Украины: "Президент України: ... 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України". В критических условиях только Президент может быстро решить ключевой спорный вопрос, чиновник Министерства иностранных дел имеет ограниченные полномочия.

В-третьих, как непосредственный разработчик могу утверждать, что действующая Военная доктрина в целом соответствует современной военно-политической обстановке и характеру современных угроз. В ней указано, что наиболее вероятным военным конфликтом будет вооруженный конфликт внутри государства, что и случилось. Если речь идет о необходимости указать в Доктрине конкретного военного противника, замечу, что это противоречит международной практике – в доктринах европейских государств подобных указаний нет. Но давайте будем откровенны, после обретения независимости государство проблемами армии не занималось. Иногда вообще рассматривали армию как нахлебника. Программы реформирования Вооруженных Сил Украины были практически не профинансированы[11] и выполнялись лишь по одному пункту – сокращение личного состава. Обучение войск для действий в условиях наиболее вероятного современного конфликта не проводилось. Кроме того, был проведен ряд ненужных, и даже вредных реформ, но модных и современных. В частности, перевод тылового обеспечения на аутсорсинг и введение тендеров на закупки вооружения. В первом случае это привело к задержкам и сбоям снабжения войск в зоне АТО, а во втором случае – поставок в войска вооружения и военной техники. Перевод оборонной промышленности на рыночные рельсы также привел к тому, что директора оборонных предприятий стали заинтересованы не в оперативном и качественном выполнении оборонного заказа, а лишь в получении прибыли. Поэтому вполне логично, что Вооруженные Силы оказались не готовы действовать против незаконных вооруженных формирований на Юго-востоке, в то время как последние широко поддерживались Россией по всем вопросам снабжения, создавались из хорошо обученных членов частных военных компаний, прошедших подготовку в горячих точках, в том числе на Ближнем Востоке. О многих проблемах армии, снижении ее боеспособности предупреждали и говорили известные эксперты[12].

И в-четвертых, кадровый вопрос, как всегда самый сложный и самый тонкий. Безусловно, личная ответственность командиров и начальников должна неукоснительно соблюдаться. Она вытекает из принципа единоначалия и зафиксирована во всех уставах. Безусловно также, что командиры совершают ошибки. Но надо понимать, что в условиях жесткой ограниченности ресурсов перед командирами иногда возникают в принципе неразрешимые задачи, например, когда есть лишь один резерв и два проблемных района: в какой из них направить резерв для спасения ситуации? Что бы командир ни решил, будут потери. К слову, хорошо известны суды и расстрелы среди руководящего состава Красной армии в первые месяцы Великой отечественной войны. Однако в последствии они прекратились, хотя полководческие ошибки продолжались – в операциях всей войны главное направление ударов противника оценивалось правильно лишь в 18 случаях из 100. По-видимому, руководство СССР быстро поняло, что армия может остаться без командиров. Конечно, можно уволить "обстрелянного" командира и поставить новичка. Но приведет ли это к улучшению ситуации? На самом деле здесь нужен тщательный, всесторонний анализ причин неудач, четкое отделение личностных факторов от объективных обстоятельств. Могу сказать, что такая работа сейчас ведется в Министерстве обороны, работает временная следственная комиссия Верховной Рады и поэтому рано говорить о конкретных выводах, а рубить с плеча просто не разумно. Иначе все будет повторяться снова и снова.

По ведению антитеррористической операции. Складывается впечатление, что многие вопросы относительно ответственности "оборонного ведомства" вызваны элементарным незнанием действующего законодательства Украины, по которому собственно и должна взвешиваться эта ответственность. Поэтому позволю себе сделать небольшое отступление и напомнить, что АТО ведется в соответствии с Законом Украины "О борьбе с терроризмом". Одним из принципов борьбы с терроризмом является единоначалие в управлении силами и средствами АТО. Организация борьбы с терроризмом и обеспечение ее силами, средствами и ресурсами осуществляется Кабинетом Министров Украины. Субъектами, осуществляющими непосредственную борьбу с терроризмом являются: Служба безопасности Украины (главный орган в общегосударственной системе борьбы с терроризмом), Министерство внутренних дел, Министерство обороны и ряд центральных органов исполнительной власти (порядок перечисления сохранен). Координацию деятельности субъектов осуществляет Антитеррористический центр (АТЦ) при Службе безопасности Украины, на который возлагается:

разработка концептуальных основ и программ борьбы с терроризмом;

сбор, обобщение, анализ и оценка информации;

организация, проведение АТО и координация деятельности субъектов, которые ведут борьбу с терроризмом или привлекаются к ней;

другие вопросы.

АТЦ состоит из межведомственной комиссии, штаба и региональных координационных групп со своими штабами. Межведомственную комиссию возглавляет руководитель АТЦ (персональный состав комиссии см. Распоряжение Президента Украины № 504/2014-рп). Обращаю особое внимание, что решение на проведение АТО принимается руководителем АТЦ при письменном разрешении Главы Службы безопасности Украины. Про решение незамедлительно информируется Президент Украины, но он даже не утверждает решение. Для непосредственного управления АТО создается оперативный штаб, который возглавляет руководитель АТЦ. Руководитель этого штаба принимает решение на применение сил и средств, привлекаемых к проведению АТО.

Как видно, главную роль в организации и ведения АТО играет антитеррористический центр при Службе безопасности Украины. Вооруженные Силы могут взять эту роль только в случае введения правового режима военного положения. Но ввести этот режим сейчас означало бы невозможность получить финансовую и другую помощь со стороны международных организаций и отдельных государств, что, учитывая сегодняшнюю внутреннюю ситуацию было бы самоубийственным. Учитывая вышеизложенное, закрадывается мысль о неискреннем, преднамеренном характере обвинений высшего военно-политического руководства Украины и руководства Вооруженных Сил со стороны некоторых средств массовой информации.

Сегодня работает временная следственная комиссия Верховной Рады Украины[13] по расследованию обстоятельств событий под Иловайском. Хотя рано говорить о причинах, выскажу свое личное мнение. На мой взгляд, истоки неудач лежат в трех плоскостях.

Во-первых, во второй половине июня было принято правильное, с оперативной точки зрения, решение о блокировании государственной границы с Россией[14]. Однако никто не ожидал засылки вооруженных формирований и мощного огневого воздействия с ее территории. Для надежного блокирования 240 км. границы в зоне АТО, с учетом физико-географических условий местности и необходимости прикрытия с тыла, требуется не меньше 10 батальонов. Таких возможностей у нас никогда не было. В результате, выход на границу недостаточных сил, растянутость коммуникаций, а также невыгодные условия местности и дорожной сети привели впоследствии к окружению на юге в районе населенного пункта Дьяково (восточнее Саур-Могилы).

Во-вторых, отсутствовали резервы, достаточные для прикрытия коммуникационных линий выдвинувшихся сил и оперативного реагирования на угрозу их окружения. В конце августа, когда добровольческие батальоны попали в окружение под Иловайском, усложнение ситуации под Луганском, Дебальцево и Мариуполем, которое требовало немедленного решения, не позволило осуществить удар для деблокирования наших войск (сил). В противном случае Мариуполь был бы потерян.

И в-третьих, принцип единоначалия в управлении силами АТО был нарушен. Некоторые добровольческие батальоны принимали решение на занятие Иловайска без согласования с руководством АТО, не видя полной картины обстановки. Решение же на выход из Иловайска было принято без учета сложности обстановки в районах Луганска, Дебальцево и Мариуполя под давлением средств массовой информации.

Сегодня также звучат предложения о вооружении тяжелой техникой добровольческих батальонов. Безусловно, эффективность ее применения в руках мотивированных бойцов может быть выше. Однако одно дело обучить бойца воевать с применением стрелкового вооружения и другое дело – с применением моторизованной техники с электронным оборудованием. Ведь артиллерия – это не только гаубицы, это еще и станции разведки, и автоматизированные системы управления. Без них эффективность применения тяжелой техники снижается в разы. Многие знают, что водитель становится хорошим водителем, когда у него сформируется мышечная память, то есть когда он не будет думать, какую педаль нажать, чтобы притормозить или ускориться. Требуется несколько месяцев для качественного обучения, например, операторов станций разведки. В Великую отечественную войну некоторые боевые части резервного фронта перед вводом в бой под Сталинградом готовились 1-2 месяца, и то считались необстрелянными. Но даже передача добровольческим батальонам тяжелой техники и обеспечение их достаточного обучения не дает гарантию эффективного применения, если не будет решен вопрос о единоначалии в управлении всеми силами и средствами АТО.

Поэтому, на мой взгляд, более правильным будет создание тяжелых ударных частей в рамках ВС Украины и улучшение их оперативного и огневого взаимодействия с другими вооруженными формированиями. Такое решение представляется логичным, поскольку создание эффективной системы огневого поражения требует единой системы разведки на стратегическом, оперативном и тактическом уровне с задействованием всех типов сил и средств разведки: от космических до специальных. Организация их согласованной работы возможна только в рамках Вооруженных Сил.

В качестве резюме хочу отметить следующее.

С заключением соглашения о прекращении огня ни внешняя, ни внутренняя обстановка не только не улучшилась, но и продолжает ухудшаться. Угрозы территориальной целостности и даже государственности Украины остаются в силе. Сейчас как никогда требуется единение общества и политических сил. Крайне важно прекратить политические дрязги и снизить уровень социально-политической напряженности. Не следует превращать анализ ошибок в политическую кампанейщину. Это игра на самоуничтожение. Хочу обратиться к средствам массовой информации. Оставьте, хотя бы на время, желание произвести сомнительные информационные эффекты в узкокорпоративных интересах. С точки зрения ни журналистской, ни человеческой этики и порядочности я не могу понять ситуацию, когда журналист, будучи привлечен в инспекционную группу для выработки конкретных рекомендаций и предложений, сам ничего не предложил (я лично обобщал предложения), но после публикует "разгромную" статью в уважаемом аналитическом издании и возлагает "именную ответственность" на высшее военно-политическое руководство государства, взяв из многосложной ситуации лишь единичный фрагмент.

[1] Папа Франциск: в мире уже идет третья мировая война, www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/09/140913_rn_pope_third_world_war.shtml

[2] В Румынии снова напомнили, что считают Буковину и Бесарабию своими территориями, www.uaport.net/news/by/t/1409/20/6074358

[3] Щоденний збиток від бойових дій на сході України складає 80 млн грн,- Яценюк, http://ua.112.ua/politika/schodenniy-zbitok-vid-boyovih-diy-na-shodi-ukrayini-skladaye-80-mln-grn-yacenyuk-115418.html

[4] Fitch знизила довгостроковий рейтинг дефолту України, http://forbes.ua/ua/news/1377586-fitch-znizila-dovgostrokovij-rejting-defoltu-ukrayini

[5]Українські газосховища наповнені наполовину, — Укртрансгаз, http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ukrayinski_gazoshovishha_napovneni_napolovinu__ukrtransgaz&objectId=483131

[6]Вугілля українським ТЕС вистачить до середини листопада, http://economics.unian.ua/energetics/958204-vugillya-ukrajinskim-tes-vistachit-do-seredini-listopada.html

[7] ЕС назвал Украине условия для получения миллиарда евро, http://news-w.com/63453-19199/

[8] Китай через міжнародний суд вимагає від України повернути 3 млрд дол., - нардеп Москаль, http://ua.112.ua/ekonomika/kitay-cherez-mizhnarodniy-sud-vimagaye-vid-ukrayini-povernuti-3-mlrd-dol-nardep-moskal-26634.html

[9] Це будуть найганебніші вибори в історії України, http://ua.112.ua/mnenie/ce-budut-nayganebnishi-vibori-v-istoriyi-ukrayini-118831.html

[10] Отделения от Украины и вхождения в состав РФ хотят 18,2% жителей Донецка – опрос, http://korrespondent.net/ukraine/politics/3346575-otdelenyia-ot-ukrayny-y-vkhozhdenyia-v-sostav-rf-khotiat-182-zhytelei-donetska-opros

[11] Якщо у армії такі друзі, то навіщо ті вороги? http://grytsenko.com.ua/blog/view-jakshcho-u-armiji-taki-druzi-to-navishcho-ti-vorohy.html?print_this=1

[12] Українській армії загрожує перетворення на "купку озброєних людей", http://glavred.info/archive/2012/03/27/163033-9.html

[13] Постанова Верховної Ради України № 1676-VII, zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1676-vii

[14] Кордон з Росією перекриють до суботи, uaport.net/uk/news/ua/t/1406/13/5256891