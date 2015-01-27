Сегодня ВР может определить порядок признания организаций террористическими

Верховная Рада сегодня на внеочередном заседании планирует включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты о механизме признания организаций террористическими и об обеспечении обороноспособности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, также в этом блоке есть законопроект о военно-гражданских администрациях.

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Кроме того, включить в повестку дня планируется законопроект о военной полиции и законопроект об усилении санкций к лицензиатам за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании.

Во втором чтении предполагается, в частности, рассмотрение законопроекта о внесении изменений в некоторые законы по защите информационного телерадиопространства Украины.

Также депутаты планируют сегодня принять заявление ВР. В повестке дня не указывается, какое это именно заявление, но, вероятно, речь идет о признании России страной-агрессором, а также об обращении к другим странам относительно предоставления Украине помощи.