Канада поможет Украине тренировать военную полицию - BBC

Канадские военнослужащие прибудут в Украину, где примут участие в подготовке военной полиции, сообщает агентство The Canadian Press со ссылкой на министра обороны страны Роба Николсона, передает BBC Украина.

Господин Николсон и министр обороны Украины Степан Полторак в понедельник на встрече в Киеве подписали декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сферах обороны и безопасности.

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Канадская сторона поможет вооруженным силам Украины в подготовке военной полиции. Также канадцы помогут усовершенствовать военно-медицинскую службу и обучать методам личной защиты военнослужащих.