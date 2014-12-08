Канада поможет Украине тренировать военную полицию - BBC
21:24, 08 декабря 2014Политика
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Также канадцы помогут усовершенствовать военно-медицинскую службу и обучать методам личной защиты военнослужащих.
Канада поможет ВСУ тренировать военных / sunhome.ru
Канадские военнослужащие прибудут в Украину, где примут участие в подготовке военной полиции, сообщает агентство The Canadian Press со ссылкой на министра обороны страны Роба Николсона, передает BBC Украина.
Господин Николсон и министр обороны Украины Степан Полторак в понедельник на встрече в Киеве подписали декларацию о намерениях относительно сотрудничества в сферах обороны и безопасности.
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Канадская сторона поможет вооруженным силам Украины в подготовке военной полиции. Также канадцы помогут усовершенствовать военно-медицинскую службу и обучать методам личной защиты военнослужащих.
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