Порошенко и Туск обсудили Донбасс и выполнение плана действий по визовой либерализации
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Петр Порошенко проинформировал Дональда Туска о развитии событий на Донбассе после террористической атаки на Мариуполь. Он поблагодарил Президента Европейского Совета за его заявление о четкой поддержке Украины и призыв к жесткой позиции ЕС в отношении стороны-агрессора.
Собеседники скоординировали позиции накануне заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится в четверг, 29 января.
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Президент также сообщил Президенту Европейского Совета о прогрессе. которого достигла Украина в выполнении второй фазы Плана действий по визовой либерализации и призвал Европейский Союз принять политическое решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Шенгенской зоны на майском саммите Восточного партнерства в Риге.
Также Порошенко призвал ЕС увеличить объем макрофинансовой помощи для Украины и обсудил вопросы Донорской конференции, запланированной на апрель 2015 года.