Удар по гражданскому населению Мариуполя нанесли целенаправленно - заместитель генсека ООН

Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман настаивает, что виновные в убийстве мирных жителей в Мариуполе должны предстать перед судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время внеочередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Фелтман отметил, что Мариуполь находится за пределами территории, на которой проходят боевые действия.

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"Можно сделать вывод о том, что организация, которая запустила ракеты в направлении Мариуполя, целенаправленно нанесла удар по гражданскому населению, и это является нарушением международного гуманитарного права. Мы должны послать четкий сигнал: виновные должны понести наказание и должны предстать перед судом", - отметил Фелтман.

При этом он обратил внимание, что главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил об отказе участвовать в консультациях в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Это является односторонним выходом из Минских соглашений о прекращении огня и угрозой дальнейших захватов территории...", - добавил Фелтман.

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"Мы непосредственно призываем сепаратистов немедленно отказаться от провокационных насильственных действий, соблюдать нормы международного права и выполнять свои обязанности, а также призываем руководство Российской Федерации использовать свое влияние и призвать сепаратистов, чтобы они немедленно прекратили боевые действия", - подчеркнул Фелтман, отметив, что это будет важным шагом в прекращении кровопролития.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела террористами восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, более 100 были ранены.