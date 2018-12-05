"УКРОП" выдвинул депутата Шевченко кандидатом в президенты

В партии подчеркивают, что Александр Шевченко является новым лидером, которого заждались в украинском обществе.

В Киеве на XVI съезде партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» народный депутат Александр Шевченко объявлен будущим кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты внутрипартийных праймериз объявил народный депутат, председатель партии Тарас Батенко.

По его словам, Украина заждалась новых лидеров в государственной политике.

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В свою очередь Шевченко заявил, что партия приняла судьбоносное решение участвовать в избирательной гонке на пост главы государства, поскольку "в кресле президента засиделись случайные люди за 27 лет".

Шевченко поблагодарил всех партийцев, которые также боролись за возможность быть единым кандидатом от партии на выборах президента.

"Наша борьба была длительной. Наша борьба была демократической, современной и которую признает весь мир. Но эта борьба была не за наше место под солнцем, а эта борьба была за то, чтобы украинский народ в конце концов начал жить на своей земле богато, чтобы к нему власть относилась честно, чтобы власть была действительно наконец сервисом, который дает людям просто, справедливо и честно жить", - заявил Шевченко.

Шевченко получил большую поддержку членов партии, чем другие претенденты, среди которых второе и третье место заняли заместитель председателя комиссии партийного контроля Оксана Туник-Фриз и заместитель председателя Киевской городской организации "УКРОП" Ирина Головатенко.

На предстоящих выборах партия намерена доказать, что готова "изменить логику и философию государственного управления в Украине".