Выборы 23 декабря в ОТГ невозможно провести в 10 областях из-за военного положения

По словам председателя Верховной Рады, процесс проведения выборов уже прерван и его невозможно восстановить.

В связи с введением военного положения выборы 23 декабря в 10 областях в объединенных территориальных громадах провести невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на форуме местного самоуправления, который проходит в Киеве.

Он отметил, что состоялась дискуссия по поводу того, как проводить выборы в тех 10 областях, где введено военное положение.

"Мы все вместе в одной позиции, что было бы правильно, если бы выборы прошли независимо от введения военного положения. Но хотел бы сообщить..., мы провели подетальные консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады, юридическим отделом парламента и пришли к общему пониманию, что, к сожалению, на сегодняшний день это невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван", - подчеркнул Парубий.

Он считает, что не будет "никаких трудностей и проблем" для ЦИК после завершения срока, который определен указом президента и ВРУ по завершению военного положения, чтобы снова начать процесс выборов.

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"И в ближайший период выборы в громадах в тех 10 областях, где было объявлено военное положение, будут объявлены и проведены открытым и демократичным способом, чтобы мы не поставили под какое-либо сомнение юридические основания и право выбора, право конкуренции при проведении этих выборов", - добавил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

29 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации об отмене выборов в ОТГ в 10 областях, где введено военное положение. Речь идет о 45 первых и 7 дополнительных выборах, назначенных на 23 декабря, а также о 19 промежуточных выборах, которые должны проходить в течение ближайших недель.

3 декабря представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что глава государства внес в ВР законопроект о внесении изменения в статью 28 закона «О правовом режиме военного положения» относительно обеспечения проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря (№ 9357). По словам Луценко, в законопроекте президент предлагает установить, что действие закона о запрете проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.