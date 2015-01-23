В московском СИЗО более полугода удерживают 72-летнего украинца, обвиненного в шпионаже

В отличие от удерживаемых в России украинских граждан - летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова - о Юрии Солошенко и Валентине Выговскогом ранее было неизвестно, пишет Радио Свобода.

Этот следственный изолятор КГБ-ФСБ разрешили посетить членам общественной наблюдательной комиссии России за местами принудительного содержания.

"В нашу общественную наблюдательную комиссию обратились украинские правозащитники, которые рассказали о двух украинцах, которых удерживают в Лефортово и о которых ничего неизвестно. И родственники не знают, как развивается данное уголовное дело, и как себя чувствуют задержанные, и попросили членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетить этих людей", - говорит правозащитница и журналистка Зоя Светова.

По ее словам, один из украинцев - 72-летний Юрий Данилович Солошенко, бывший директор полтавского оборонного завода "Знамя".

"Это человек, которому 72 года, он находится в таком состоянии, на мой взгляд, очень тяжелом психологическом состоянии. Он растерян, ему хочется с кем-то поговорить. Адвокат к нему приходит очень редко", - говорит Светова.

По ее словам, Солошенко говорит, что не виноват ни перед Украиной, ни перед Россией, а его обвиняют в шпионаже.

Читайте такжеУкраина просит ПАСЕ принять резолюцию об освобождении Савченко и Сенцова"Он даже написал прошение о помиловании Путину, хотя он еще не осужден и вина его не доказана. У меня сложилось впечатление, что человека загнали в угол, от него требуют каких-то показаний. И поскольку ему 72 года, и у него ишемическая болезнь сердца, проблемы с давлением, ему просто физически очень тяжело находиться в условиях СИЗО. Юрий Данилович находится там уже более полугода. К нему приезжал один раз его сын с Украины, но вообще у него нет никакой связи с внешним миром", - сообщила Светова.

Второй украинец - Валентин Выговский - мужчина около 30 лет, которого сначала обвиняли в незаконных банковских операциях, но сейчас намерены переквалифицировать ему дело на шпионаж. Выговского задержали россияне в оккупированном Крыму.

"В обеих историях меня поражает, что ни к Солошенко, ни к Выговскому не пускают украинского консула. Хотя я с ним общалась, и он мне сказал, что неоднократно обращался в Управление ФСБ, которое ведет эти дела, чтобы допустили его, чтобы он мог поговорить с украинскими гражданами и узнать, что там происходит. Его не допускают. Это грубое нарушение их прав", - рассказала правозащитница.