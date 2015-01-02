В Одесской области снесли еще одного Ленина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», активисты Красноокнянской районной организации данной политсилы сообщили, что в ночь с 1 на 2 января в райцентре «местные ребята поздравили жителей поселка с днем рождения лидера ОУН Степана Бандеры», разбив памятник Ленину.

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В пресс-службе отмечают, что непосредственно «Свобода» отношения к разрушению изваяния отношения не имеет. Неизвестные сбросили с постамента каменную скульптуру, которая внутри – полая. В результате падения она раскололась на куски.