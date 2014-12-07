На Днепропетровщине повалили Ленина: милиция возбудила дело

Это происходило с участием около 70 молодых людей 6 декабря, сообщает местное издание Горожанин.

Указано, что примерно в 12:30 субботы к памятнику Ленина в городе подъехали молодые люди в камуфляжной форме. Вскоре к памятнику стали подходить жители Новомосковска, которые наблюдали со стороны за происходящим.

"Через несколько минут подъехала машина. Молодые люди зацепили трос к машине, предварительно накинув на шею Ленину и, укрепив табличку "КАТ", машина тронулась и памятник упал", – пишет издание.

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При этом местные жители отреагировали на разрушение монумента аплодисментами и скандированием "Слава Украине! – Героям Слава!".

В свою очередь сотрудники милиции открыли уголовное производство по факту сноса памятника Ленину в Новомосковске, передают Українські новини.

Открыто производство по ч. 1 ст. 194 УК (умышленное повреждение имущества).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ сроком до 2 лет, или лишение свободы сроком до 3 лет.