Почти 80% украинцев считают первоочередным делом установление мира на Донбассе - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, которые озвучила директор Фонда Ирина Бекешкина сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеЭксперт: Наиболее вероятным вариантом развития событий на Донбассе является замороженный конфликт«Общественное мнение выделяет такие главные пять проблем, которые требуют решения в первую очередь: нормализация ситуации на Донбассе, достижение мира - 79%, улучшение материального положения людей, рост зарплат, пенсий - 48%, обеспечение экономического роста - 43%, борьба с коррупцией - 34%, укрепление гривни, борьба с инфляцией, остановки роста цен - 30%», - отметила она.

*** Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 19 по 24 декабря 2014 года во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет, погрешность выборки не превышает 2,3%.