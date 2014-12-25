В Раде новые столкновения: Ляшко заявил, что Шуфрич хотел подкупить его за $3 млн (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после толкотни между Шуфричем и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, произошедшей после того, как Ляшко с трибуны ВР обвинил Шуфрича в предложении ему взятки в 3 млн. долларов.

В частности, Ляшко заявил, что “Нестор Шуфрич в 2012 году в июне месяце, занимая должность заместителя секретаря СНБО, в присутствии, как он сам подтвердил, нескольких человек предлагал мне 3 млн. долларов за то, чтобы я пошел по округу Прилукскому против Рудьковского (речь идет о народном депутате Украины Николае Рудьковском - УНИАН), с которым у него был бизнес-конфликт”. Ляшко заявил, что отказался тогда от этого предложения, и попросил генерального прокурора «считать мое выступление заявлением о совершении коррупционного деяния со стороны Шуфрича и привлечь его к ответственности».

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После этих словесных перепалок между Шуфричем и Ляшко произошла толкотня в сессионном зале, поскольку Шуфрич заявил, что Ляшко неоднократно приходил в Администрацию президента Виктора Януковича.

После того, как депутатов разняли, депутат от РП Игорь Мосейчук ударил Шуфрича кулаком в лицо, а затем произошло стокновение между Шуфричем и депутатом от РП Дмитрием Линько.