Шуфрича в Николаеве забросали яйцами (фото,видео)

При этом они кричали "Вон из Николаева", "На**й Малороссию".

Нестор Шуфрич находился в месте проведения митинга около 10 минут, все это время охранники закрывали его зонтами, сообщает Никвести.

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Инцидент случился перед началом очередной сессии Николаевского областного совета. При этом несколько сотен митингующих с атрибутикой партии "Оппозиционный блок" собрались у входа в здание Николаевской областной государственной администрации.

Напротив митингующих находились активисты организаций "Правый сектор" и "Народное ополчение Николаевщины", которые выстроились у ступенек административного здания.