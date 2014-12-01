Рассмотрение апелляции на арест генерала Генштаба Назарова перенесено на 9 декабря

В суде объяснили, что такое решение принято в связи с тем, что из Печерского районного суда Киева не поступили материалы дела.

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Следующее судебное заседание должно состояться в 10.00 во вторник, 9 декабря.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, избрав для Виктора Назарова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 365 тыс. 400 грн.