Рассмотрение апелляции на арест генерала Генштаба Назарова перенесено на 9 декабря
14:59, 01 декабря 2014Политика
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Апелляционный суд Киева перенес на 9 декабря рассмотрение апелляции на арест заместителя начальника Генштаба Виктора Назарова, подозреваемого в служебной халатности, повлекшей крушение самолета Ил-76 в Луганске.
REUTERS
В суде объяснили, что такое решение принято в связи с тем, что из Печерского районного суда Киева не поступили материалы дела.
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Следующее судебное заседание должно состояться в 10.00 во вторник, 9 декабря.
Как сообщал УНИАН, 25 ноября Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, избрав для Виктора Назарова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 365 тыс. 400 грн.
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