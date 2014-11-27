Генерала Назарова, обвиняемого в катастрофе Ил-76, выпустили под залог - источник

Генерал Назаров, который обвиняется в служебной халатности, из-за которой был сбит под Луганском Ил-76 с 49 военнослужащими, выпущен из-под стражи под денежный залог.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник близкий к Минобороны.

«Информация соответствует действительности. По решению суда он сегодня освобожден из-под стражи под залог в 365 тыс. грн», - сказал собеседник агентства, не уточнив, какой именно киевский суд принял соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Печерский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365 тысяч 400 гривен для первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Назарова в деле о гибели 49 военных на борту Ил-76.

Назаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, а именно – в небрежном отношении военного лица к службе, что повлекло тяжелые последствия, совершенные в боевой обстановке.

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Напомним, 14 июня 2014 г. ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, были уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные служебные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также об имеющихся у них на вооружении переносных ЗРК, и не приняли мер для безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.