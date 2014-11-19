Яценюк: Отказываясь от "женевского формата", РФ предлагает Украине вторую Абхазию

Украина не будет вести прямые переговоры с российскими наемниками и террористами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вступительном слове во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Арсений Яценюк, призвав Россию выполнять Минские соглашения.

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"Реагируя на стандартные заявления российской стороны, хотел бы еще раз отметить, что это общая позиция главы Украинского государства и правительства, что лучший и самый эффективный формат проведения переговоров - это Женевский формат. Россия всеми силами и средствами пытается отказаться от этого формата, и она нам предлагает Абхазию номер 2 на территории Украины. Мы прямые переговоры с российскими террористами вести не будем! Если хотите мира, выполняйте Минские соглашения. Для гарантий достижения этого мира нужен тот формат, который приемлем для всего мира и в первую очередь - для Украины. Нам гарантии нужны. Поэтому мы настаивали и настаиваем на необходимости выполнения всех 12 пунктов Минских договоренностей", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, именно Россия и Кремль сделали население Донецка и Луганска заложниками и ведут ситуацию к гуманитарной катастрофе.