В ЕС считают, что Украина не должна вести переговоры с террористами

Такое мнение он высказал корреспонденту УНИАН сегодня в Варшаве.

"В интересах Украины - бороться с террористами, а не разговаривать с ними, и оттеснять их со своей территории, а не вдруг показывать гражданам Украины, что это партнер для разговоров", - сказал Чарнецкий.

Депутат, который представляет в Европарламенте крупнейшую польскую оппозиционную партию "Закон и справедливость" (PIS), отметил, что переговоры с террористами могут стать "капельницей", которая продлит их "функционирование".

"Это ошибочная тактика", - отметил он.

Чарнецкий также отметил, что представители украинской власти должны были принять участие в переговорах с главами МИД Германии, Франции и России, которые состоялись на прошлой неделе в ФРГ, высказав мнение, что эти переговоры были выгоднее россиянам, чем украинцам.

"Украина должна была принимать в этом участие, чтобы показать добрую волю, но, очевидно, речь была о том, чтобы Россия выиграла время, чтобы дать время сепаратистам", - сказал он, напомнив, что Германия и Франция выступают за "более сдержанную политику" в отношении РФ.

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Как сообщал УНИАН, после последней встречи в Берлине с главами МИД Германии, Франции и России 17 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об отсутствии прогресса по ее результатам, поскольку, по его словам, Россия не готова выполнить обязательства для прекращения боевых действий на Донбассе.

Среди них - прекратить поставку оружия террористам, прекратить обстрелы украинской территории и предоставить представителям ОБСЕ доступ для полного контроля на украинско-российской границе.

Ранее, среди прочего, представители Германии призывали украинскую власть начать переговоры с террористами.