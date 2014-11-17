Порошенко предложил премьеру Венгрии ввести совместный контроль на границе

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

”Глава государства предложил ввести совместный контроль на украинско-венгерской границе для оживления экономического сотрудничества и противодействия коррупции”, - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Венгрию за поддержку и высоко оценил обсуждения перспектив многостороннего и двустороннего сотрудничества с президентом Венгрии Яношем Адером, которое состоялось 16 ноября в Братиславе во время встречи президентов ”Вышеградской четверки” и Украины.

Читайте такжеВенгрия и Словакия к 2015 году объединят газопроводы для реверсных поставок Украине

Премьер-министр Венгрии положительно оценил развитие украинско-венгерского диалога на высшем уровне и призвал к развитию добрососедских отношений. Орбан заверил, что Венгрия является надежным партнером Украины и полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, ведь именно это, по его мнению, является залогом стабильности и добрососедских отношений.

Собеседники договорились о регулярном диалоге для координации усилий, что является важным фактором для единства Евросоюза и его солидарности с Украиной. Порошенко пригласил Виктора Орбана посетить Украину сразу после формирования нового правительства.