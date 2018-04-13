Международное сообщество разочаровано темпом реформ в Украине - министр обороны Литвы

Он заявил, что нельзя игнорировать угрозы, которые связаны с необходимостью проведения реформ в Украине.

Министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис заявляет, что в международном сообществе растет разочарование темпом осуществления реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Украина и союзники: совместные действия в условиях нестабильности" в рамках 11-го Киевского форума по безопасности.

"Россия преследует цель, чтобы сохранять Украину в сфере своего влияния, отговорить украинцев от европейского и евроатлантического пути, подорвать украинское государство как изнутри, так и извне, но пока Россия не достигла успеха", - подчеркнул Кароблис.

"Украинский народ показал удивительную стойкость одновременно как на линии фронта, так и в более широком значении, как нация, которая любит свободу. Но мы не можем игнорировать текущие угрозы, и многие из этих угроз не связаны с Россией", - сказал Кароблис.

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"В первую очередь, существует все в большей степени разочарование в Украине международного сообщества относительно темпов в осуществлении реформ, а также относительно уровня борьбы с коррупцией", - отметил он.

Он заявил, что осуществление структурных реформ и борьба с коррупцией являются критическими для успеха Украины как страны, которая хочет интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры.

"Говоря как министр национальной обороны, я бы хотел подчеркнуть важность построения состоятельных Вооруженных сил. К сожалению, для Украины, вы должны осуществлять реформы и развивать военный потенциал в условиях неопределенности и в условиях войны... Более того, Украина платит большую цену за пренебрежение своими вооруженными силами в прошлом, в прошлые годы", - подчеркнул Кароблис.