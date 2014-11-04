НАТО: Российские войска приближаются к границе с Украиной
20:50, 04 ноября 2014Политика
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НАТО обнаружило перемещение российских войск к границе с Украиной. Об этом сообщает во вторник, 4 ноября, агентство Reuters со ссылкой на слова главы организации Йенса Столтенберга.
REUTERS
Об этом он заявил на пресс-конференции с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
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«Мы видим как российские войска приближаются к границе с Украиной», — сообщил Столтенберг, передает Дождь.
Кроме того, он отметил, что Россия до сих пор поддерживает и обучает сепаратистов. Помимо этого, Россия поставляет им снаряжение.
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