НАТО: Российские войска приближаются к границе с Украиной

Об этом он заявил на пресс-конференции с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.

Читайте такжеНАТО зафиксировало большое количество войск РФ на восточных границах Украины

«Мы видим как российские войска приближаются к границе с Украиной», — сообщил Столтенберг, передает Дождь.

Кроме того, он отметил, что Россия до сих пор поддерживает и обучает сепаратистов. Помимо этого, Россия поставляет им снаряжение.