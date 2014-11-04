В НАТО опасаются, что кризис в Украине приведет к замороженному конфликту
04:17, 04 ноября 2014Политика
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Действия России в контексте украинского кризиса могут привести к замораживанию конфликта, это также приведет к ухудшению отношений с НАТО.
В Альянсе считают, что Москва сдвигает границу между Украиной и Россией на запад / nato.int
Такое мнение в понедельник на брифинге озвучил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) Альянса в Европе генерал Филип Бридлав, передает ТАСС.
По его утверждению, Москва сдвигает границу между Украиной и Россией на запад.
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"Мы видим, что дело идет к демаркации и размытию действующей украинско-российской границы", - сказал он.
"Я беспокоюсь насчет того, что при таких условиях может создастся замороженный конфликт", - резюмировал Бридлав.
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