Транспортный коллапс в Днепре: по городу объявлен I уровень опасности (видео)

Синоптики предупреждают о тумане, гололеде, гололедице и налипании мокрого снега.

В Днепре утром 28 января дороги покрылись слоем льда. В соцсетях сообщают, что в городе начался транспортный коллапс.

Между тем по городу и области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"28 января ночью и в первой половине дня по г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман (видимость в тумане 200-500 метров), гололед", - говорится в прогнозе.

Кроме того, ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица.

Из-за этого в Днепропетровской области объявлен I уровень опасности, желтый.

28 января в Днепропетровской области будет облачно. Днем местами пройдет мокрый снег с дождем. В первой половине дня ожидается туман, налипание мокрого снега и гололед. На дорогах будет скользко из-за гололеда. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура по области -1°...+4°, в Днепре термометры покажут +1°...+3°.

В целом на этой неделе погода в Днепропетровской области будет переменчивой. Ожидаются осадки различной фазы - от снега до мокрого снега, снега с дождем и дождя. Температуры постепенно повысятся.

В течение 29 января - 1 февраля сохранится дождливая погода. Температура в течение суток составит +1°...+6°.

