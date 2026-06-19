Тепловой купол накрыл Европу: синоптик сообщил, дойдет ли жара до Украины (карта)

Во Франции готовятся к экстремальным +44°.

Тепловой купол накрыл Европу, но в Украине такой сильной жары не ожидается, хотя температуры все же вырастут. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Западная и Центральная Европа уже испытывают африканскую жару, и к концу недели температура еще повысится. Ее пик придется примерно на 22–24 июня, а во Франции готовятся к экстремальной температуре +44°", – рассказал эксперт по погоде.

Он пояснил, что причиной такого скачка температур является блокирующий антициклон. Именно он сформирует над большей частью Европы тепловой купол – своеобразную "атмосферную крышку", под которой в течение длительного времени будет скапливаться раскаленный воздух. В результате температура будет ежедневно повышаться, а жара усиливаться.

Видео дня

В то же время большая часть территории Украины находится под воздействием циклона с северо-востока. К нам поступает свежий воздух из северных широт, что делает атмосферу нестабильной с кратковременными грозовыми дождями.

19 июня, по прогнозу синоптика, в Украине будет солнечно, преимущественно сухо, а температура повысится до +22°...+27°.

На выходных, 20–21 июня, украинцев также ждет приятная летняя погода: будет маловетрено, много солнца и без осадков. Температура ночью +13°...+18°, днем +23°...+28°.

"Атмосфера над Украиной в ближайшее время не готова к формированию "теплового купола", который может привести у нас к длительному жаркому периоду. Однако потенциал для кратковременного притока теплого воздуха в сочетании с активным солнечным прогревом есть. Поэтому нас ждут несколько по-настоящему летних дней с дневной температурой +25°...+28°. Поэтому в ближайшие субботу и воскресенье мы тоже согреемся, но комфортно", – резюмировал Постригань.

Ученые предупреждают о резком повышении температуры этим летом – что происходит

Американские климатологи предупреждают, что лето 2026 года может стать одним из самых жарких в истории. По оценкам ученых, средняя температура на Земле может подняться почти на 1,9 °C выше доиндустриального уровня.

Причиной называют прежде всего выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива. Исследователи отмечают, что из-за глобального потепления учащаются волны жары, сильные штормы и лесные пожары. Также фиксируется рекордное накопление углекислого газа и тепла в климатической системе планеты.

Вас також можуть зацікавити новини: