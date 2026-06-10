Рекордно тёплый май может стать предвестником ещё более жарких лет

Ученые предупреждают, что предстоящее явление Эль-Ниньо может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений

Май 2026 оказался одним из самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. По данным европейской службы мониторинга климата Copernicus, последний месяц весны отметился необычно ранней и мощной волной жары, которая охватила значительную часть западной Европы.

Как сообщает Euronews, температурные рекорды были зафиксированы в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии. Причиной стал так называемый "тепловой купол" – область устойчивого высокого давления, которая принесла горячий воздух из Северной Африки и не позволяла ему рассеиваться.

Специалисты отмечают, что ещё в начале месяца погода была заметно прохладнее нормы, однако затем произошёл стремительный переход к экстремальной жаре. По оценкам Copernicus, это одна из самых сильных волн тепла, когда-либо наблюдавшихся в Западной Европе так рано в году.

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Ощущаемая температура во многих районах достигала 35–40 градусов. Учёные предупреждают, что столь резкие изменения создают дополнительную нагрузку на людей, сельское хозяйство и природные экосистемы, которые не успевают адаптироваться к высоким температурам.

Средняя температура воздуха на поверхности Земли в мае составила +15,81°. Это второй по теплоте май за всю историю наблюдений после рекордного мая 2024 года. Температура поверхности мирового океана также оказалась второй самой высокой за всё время измерений.

Эксперты связывают ситуацию с формированием климатического явления Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана. В настоящее время температура воды в регионе остаётся аномально высокой, что способствует дальнейшему росту глобальных температур.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, вероятность развития Эль-Ниньо в период с июня по август составляет около 80%. Это повышает риск экстремальных погодных явлений по всему миру – от волн жары и засух до сильных ливней и наводнений.

Синоптики и климатологи предупреждают, что предстоящее Эль-Ниньо может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений. В таком случае мировые температурные рекорды могут быть вновь обновлены уже в ближайшие годы.

По словам специалистов, ранняя жара в Европе показывает, что климатические аномалии становятся всё более частыми и постепенно превращаются из исключения в новую норму.

Аномальная жара в Европе - что известно

В мае этого года Европу охватила необычайно сильная волна жары. Температур была настолько высокой, что сразу в нескольких странах зафиксировали смерти от такой невыносимой жары. В частности, в Лондоне температура не опускалась ниже 20 °C – так называемая "тропическая ночь", которая является большой редкостью для британской столицы.

Кроме этого, во Франции температура на юго-западе достигла +36 °C, а в Испании +38 °C.

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