Украинцев ждет приятная погода, но разогреет еще не окончательно

Днем солнце будет прогревать до +10°, а местами до +17°.

На этой неделе украинцев ждет теплая и приятная погода, но разогреет пока не окончательно. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Отвечая на вопрос о якобы высоких температурах на этой неделе в Украине, она отметила, что на этой неделе у нас будет максимально стабильная и однообразная погода в антициклоне.

"Все время преимущественно ясно или небольшая облачность. То есть в дневные часы - это солнечные дни, а в ночные часы - прояснения. И за счет этого может быть небольшое похолодание. Но температурные показатели чрезвычайно стабильны", - сказала эксперт.

Так, в ночные часы в большинстве регионов будет от +5°, но местами еще до -2°. Это будет происходить за счет ясных ночей и весенней воздушной массы.

"Но днем солнце уже будет прогревать до +10°, а местами до +17°. Немного прохладнее останется 10 и 11 марта в Карпатах и на северо-востоке страны. То есть Черниговская, Сумская области - еще +6°...+11°", - рассказала Птуха.

Когда и почему может стать прохладнее - прогноз

По ее словам, кардинальных изменений практически до 14 марта ожидать не стоит. Погода будет без осадков и с такими же значениями температуры.

"Разве что 14-го в дневные часы немного, на 2-3 градуса, может стать прохладнее. Начиная с воскресенья, над Европой уже будет формироваться поле пониженного атмосферного давления. Будет смещаться этот антициклон и уже на следующей неделе может быть больше облачности, отдельные атмосферные фронты, преимущественно пока по западным областям, юго-западным", - сказала синоптик.

Соответственно, на следующей неделе температура может быть на несколько градусов ниже, - за счет того, что небо уже не будет настолько ясным и будет мощный антициклон, особенно в дневные часы.

Наступление настоящей солнечной весны в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что уже можно с уверенностью говорить о наступлении настоящей солнечной весны и начале вегетации многих растений.

По его данным, по всей Украине ожидается сухая и теплая погода с высокими дневными температурами и слабым ветром. Температура местами будет повышаться почти до 20 градусов тепла.

