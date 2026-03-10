После солнечных дней - дожди: синоптик предупредил об изменении погоды в Украине

Уже в ближайшие выходные погода в Украине начнет меняться.

Весна сейчас набирает обороты. В Украине царит солнечная и сухая погода с прохладными ночами до -1º...-4º и дневными плюсами. Такие суточные колебания типичны для антициклонов межсезонья, но подобная погода продлится еще недолго. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, текущая неделя ознаменуется более интенсивным потеплением. Дневная температура продолжит расти и к пятнице, 13 марта, значительно повысится. Ночи еще останутся прохладными, но уже без морозов. Среднесуточная температура вырастет до +5º...+7º, что характерно для конца марта-начала апреля. Ночью есть вероятность туманов, которые будут быстро рассеиваться утром.

Однако уже на выходных погода в Украине начнет меняться. Антициклон отойдет дальше на Казахстан и ветры уже будут поставлять к нам более холодный воздух.

По предварительным оценкам, первые малоактивные атмосферные фронты начнут поступать, в частности в Черкасскую область, со второй половины марта. Они принесут более динамичную погоду – отдельные небольшие дожди и колебания температуры.

Похолодание в Украине – что известно

О том, что на следующей неделе в Украине станет несколько прохладнее, говорят и в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на следующей неделе температура может быть на несколько градусов ниже, - за счет того, что небо уже не будет таким ясным.

