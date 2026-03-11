Синоптик Диденко назвала точную дату, когда в Украине похолодает

Снижение температуры ожидается уже на следующей неделе.

Сейчас в Украине продолжается настоящая весенняя теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Перспектива. 17 марта ожидается понижение температуры воздуха", - сообщила она.

Завтра же, 12 марта, в Украине снова антициклон и снова много солнца.

"Максимальная температура воздуха завтра в большинстве областей +12...+18 градусов!" - порадовала она прогнозом.

Погода в Киеве

В Киеве 12 марта будет солнечно, сухо и тепло, говорит Наталья Диденко. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что на следующей неделе погода в Украине изменится, говорит и синоптик Виталий Постригань.

Сейчас, по его данным, погоду определяет солнечный и сухой антициклон, из-за чего ночи остаются достаточно прохладными - температура опускается примерно до -1º...-4º, тогда как днем воздух прогревается до плюсовых значений. Такие колебания температуры в течение суток типичны для межсезонья, когда доминирует антициклон. Впрочем, подобная стабильная погода продержится недолго.

Уже в конце недели погодные условия начнут меняться, прогнозирует Постригань. Антициклон постепенно будет смещаться в направлении Казахстана, и ветры начнут приносить в Украину более прохладный воздух.

По предварительным прогнозам, уже со второй половины марта на территорию страны, в частности на Черкасскую область, могут начать поступать первые слабые атмосферные фронты. Они сделают погоду более переменчивой: местами возможны небольшие дожди и заметные колебания температуры.

