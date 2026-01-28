В Харькове утром объявили I уровень опасности (инфографика)

Повышенный уровень опасности объявлен и для Харьковской области.

В Харькове и Харьковской области утром 28 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 28 января 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Из-за этого в Харьковской области введен I уровень опасности, желтый.

Синоптики призывают водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

28 января в Харьковской области ожидается облачная погода. По области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами будет наблюдаться туман. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с. Температура от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове сегодня также прогнозируются небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром ожидается гололед, днем слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха 0°...+2°.

29 января сохранится облачная погода. Ночью местами возможны небольшие осадки, днем пройдет небольшой дождь. Кое-где туман и гололед, на дорогах – гололедица. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.

30 января в Харьковской области будет облачно. Ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Кое-где туман и гололед, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью – от 2° мороза до 3° тепла, днем -1°...+4°.

