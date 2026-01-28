Зимняя непогода в Одессе: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

По городу и области сегодня объявлен I уровень опасности.

В Одессе и Одесской области на среду, 28 января, объявили повышенный уровень опасности из-за погодных условий.

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей предупреждает, что сегодня в течение суток в Одесской области сохранится гололед и туман. Видимость составит 200-500 метров.

Кроме того, в Затишье прогнозируют сложные отложения гололеда и памороси.

В Одессе утром также сохранится гололед и туман ухудшит видимость.

Из-за этого в Одесской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе - прогноз на 28 января

28 января в Одесской области будет облачно. Днем без существенных осадков, только ожидается туман, гололед и обледенение. На севере области - сложные отложения гололеда и изморозь, сильный гололед.

Ветер будет южный, 7-12 м/с. Температура днем +4°...+9°, на севере области +1°.

На автодорогах Одесской области туман, видимость 200-500 метров, гололедица.

В Одессе сегодня также будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.

