29 января в Киеве будет последний теплый день перед новым похолоданием

Температура в столице поднимется до +1°.

В четверг, 29 января, в Киеве сохранится пасмурная и относительно теплая погода, а уже с 30 числа температура снова начнет снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут -1°...+1°. Ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем.

Атмосферное давление пониженное, но начнет расти, 736-739 мм ртутного столба. Ветер 5-10 м/с.

Погода 29 января

Во Львове в четверг будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Луцке будет облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ривне завтра облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 29 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в четверг - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+1°, небольшой мокрый снег и дождь

В Одессе 29 января - облачно, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +4°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.

