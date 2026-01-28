29 января в Киеве будет последний теплый день перед новым похолоданием

В четверг, 29 января, в Киеве сохранится пасмурная и относительно теплая погода, а уже с 30 числа температура снова начнет снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -1°...+1°. Ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем.
Атмосферное давление пониженное, но начнет расти, 736-739 мм ртутного столба. Ветер 5-10 м/с.
Погода 29 января
Во Львове в четверг будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Луцке будет облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ривне завтра облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Тернополе 29 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черновцах в четверг - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+1°, небольшой мокрый снег и дождь
В Одессе 29 января - облачно, температура ночью +3°, днем +9°.
В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно.
В Николаеве завтра будет облачно , ночью +3°, днем +9°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +4°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.