Пфото pexels.com

В среду, 29 октября, в киеве ожидается холодный, пасмурный и влажный день, а уже с 30 числа погода улучшится и станет теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН

Ночью столбики термометров снизятся до +6°, а в течение дня воздух максимально прогреется до +10°...+11°. Ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, небо будет скрыто за облаками.

Западный ветер со скоростью 7-12 м/с усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 742-747 миллиметров ртутного столба.

Погода 29 октября

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 29 октября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 29 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.

