Со среды, 29 октября, погода в Украине начнет постепенно меняться в лучшую сторону. Температура существенно не изменится, но дождей станет меньше, а солнечных прояснений - больше. На западе и юге Украины уже будет преобладать сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +12°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Тернополе 29 октября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет +4°...+12°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+12°, небольшой дождь.
- В Одессе 29 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°.
- В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +16°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
29 октября - праздник, приметы погоды
29 октября - святой Анастасии. По приметам, если ветер в этот день сильный, то и зима будет ветреная и с метелями.