Во вторник, 28 октября, погода в Киеве существенно не изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +5°...+6°, а днем столбики термометров будут около +10°...+11°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь как в самом Киеве, так и по Киевской области.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет медленно расти, 738-742 миллиметра ртутного столба.
Погода 28 октября - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
В Тернополе 28 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +4°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°, небольшой дождь.
В Одессе 28 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +6°...+15°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°.