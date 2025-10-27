Сухая погода ожидается только в нескольких областях.

Во вторник, 28 октября, украинцев ждет облачная погода с чередованием небольших дождей и солнечных прояснений. Только на востоке страны ожидается преимущественно сухая погода. Температура существенно не изменится, на западе и севере будет свежее всего, +9°...+12°, а на остальной территории столбики термометров покажут +10°...+15°. Ветер добавит ощущение прохлады. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 28 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +4°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 28 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +6°...+15°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +13°.

Какой 28 октября праздник и приметы

28 октября - Терентия. По приметам, если день пасмурный и идет дождь, то зима будет долгая.

