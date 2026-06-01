Погода в Украине становится всё более экстремальной: метеоролог объяснила, ждать ли стабильности

Каким будет климат в том или ином регионе – зависит от циркуляции атмосферы, подстилающей поверхности и солнечной радиации.

Энергетический баланс Земли меняется, а метеорологи бьют тревогу из-за увеличения интенсивности опасных явлений. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Отвечая на вопрос о климатических изменениях и о том, почему в последние годы погода в Украине становится резкой и нестабильной, являются ли эти последствия долгосрочными и постоянными или временными, она отметила, что нынешние нестабильные погодные условия – тенденции, характерные не только для Украины, но и в целом для нашей планеты, северного полушария, Европы.

"Мы видим, сколько там в последнее время наблюдалось всевозможных опасных и очень интенсивных явлений. И метеорологи бьют тревогу, потому что их интенсивность увеличивается. Увеличивается отрыв от предыдущих экстремумов", – сказала Балабух.

Говоря о температуре, она отметила, что эти изменения составляют не какие-то десятые, а уже измеряются градусами. И каждый следующий такой экстремум достаточно велик.

Почему это происходит

Метеоролог объяснила, что это связано с изменениями климата, в частности, с изменениями атмосферной циркуляции и ослаблением меридиональности процессов.

"Это настолько серьезная проблема, что с прошлого года Всемирная метеорологическая организация уже начала отслеживать, мониторить еще один такой показатель климатической системы, как энергетический баланс. Потому что все эти изменения свидетельствуют об изменении энергетического баланса нашей планеты – настолько они мощные", – отметила эксперт.

Как это отразится на будущем

Да, говорит она, то, что мы можем наблюдать, – это последствия изменения энергетического баланса и усиления меридиональности процессов. Так что это не случайный процесс, характерный, например, для зимы или весны этого года.

"А это те тенденции, которые сейчас начали проявляться, к сожалению. Вероятно, поскольку рост температуры и дальше прогнозируется, что он будет расти, очевидно, что такие процессы будут сохраняться и, возможно, усиливаться", – сказала Балабух.

Связано ли это с Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Отвечая на вопрос, связаны ли эти процессы с Эль-Ниньо (теплая фаза) и Ла-Нинья (холодная), характерными для экваториальной зоны Тихого океана противоположными экстремальными значениями температуры воды и атмосферного давления, сменяющими друг друга, метеоролог отметила, что это не совсем так.

"Хотя Эль-Ниньо и Ла-Нинья также оказывают влияние. Это так называемое южное колебание. И на нашей планете очень много таких интересных процессов, которые влияют на общую циркуляцию атмосферы", – отметила она.

Балабух добавила, что то, каким будет климат в нашем регионе, в нашей стране, в определенной местности, зависит от циркуляции атмосферы, подстилающей поверхности и солнечной радиации. "Конечно, сейчас на это еще влияет и человеческая деятельность, в частности усиление парникового эффекта", – добавила эксперт.

Формирование климата

Как отмечает метеоролог, мы наблюдаем существенное изменение атмосферной циркуляции, которая является одним из климатических факторов, влияющих на формирование климата в разных регионах. Изменение температурного режима влияет на изменение циркуляции и усиление меридиональных процессов.

"Колебания температуры, когда мы наблюдаем резкие перепады от потепления к похолоданию, связаны с усилением меридиональности атмосферных процессов. И это одно из проявлений или последствий повышения глобальной температуры воздуха, которое происходит неравномерно на планете, хотя в целом характерно для всех ее регионов", – сказала Балабух.

Влияние климатического феномена на Украину

Как сообщалось, ранее американские ученые прогнозировали, что Землю может накрыть самый мощный климатический феномен за последние 150 лет – "супер" Эль-Ниньо.

В связи с этим в Украине летом возможна жаркая погода, но речь не идет ни о жаре в 50 градусов в тени на протяжении всего сезона, ни о катастрофической засухе. Как пояснил Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра, такие процессы одновременно способствуют температурным аномалиям, особенно зимой и летом.

