29 января потепление в Украине продолжится: где температура порадует больше всего

В середине недели, 29 января, в Украине продолжится оттепель. В большинстве областей столбики термометров покажут -1°...+2°, на востоке будет до +4°...+5°, на юге потеплеет до +7°...+9°, а в Крыму ожидается +11°. Также на западе, севере и в большинстве центральных областей в течение суток пройдет небольшой снег и дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
- Во Львове в четверг будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Луцке будет облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ривне завтра облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Тернополе 29 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Черновцах в четверг - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+1°, небольшой мокрый снег и дождь
- В Одессе 29 января - облачно, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно.
- В Николаеве завтра будет облачно , ночью +3°, днем +9°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, +4°...+11°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.
29 января - праздник, приметы погоды
29 января - перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. По приметам, если птицы в этот день не летают, то скоро погода ухудшится.