29 января потепление в Украине продолжится: где температура порадует больше всего

Во многих областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

В середине недели, 29 января, в Украине продолжится оттепель. В большинстве областей столбики термометров покажут -1°...+2°, на востоке будет до +4°...+5°, на юге потеплеет до +7°...+9°, а в Крыму ожидается +11°. Также на западе, севере и в большинстве центральных областей в течение суток пройдет небольшой снег и дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

Во Львове в четверг будет облачно. Ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Луцке будет облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ривне завтра облачно, ночью -1°, днем +1°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 29 января ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черновцах в четверг - облачно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь..

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+1°, небольшой мокрый снег и дождь

В Одессе 29 января - облачно, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +9°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, облачно.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +4°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.

29 января - праздник, приметы погоды

29 января - перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. По приметам, если птицы в этот день не летают, то скоро погода ухудшится.

Вас также могут заинтересовать новости: