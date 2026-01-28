Почти по всей Украине объявили I уровень опасности: что будет с погодой (карта)

Прогноз погоды в Украине на 28 января.

Сегодня, 28 января, в Украине ожидается непростая зимняя погода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на Правобережье ожидается туман, из-за чего видимость составит всего 200-500 метров.

Также в большинстве центральных, северных и Харьковской областях будет гололед.

Видео дня

На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, ожидается гололедица.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

28 января погоду в Украине будет формировать область пониженного давления и влажная теплая воздушная масса с Черного моря. Давление будет падать, относительная влажность воздуха останется высокой. Атмосферный фронт приведет в западных, северных и центральных областях к небольшому снегу, днем с дождем. На остальной территории осадков не ожидается.

Днем будет облачно. На Правобережье туман. В большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до -2°...+3°. На юге страны ожидается +3°...+8°, в Крыму +7°...+12°.

В Киевской области сегодня также будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура по области -2°...+3°, в Киеве сегодня около 0°.

