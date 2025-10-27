Последний понедельник октября, будет преимущественно пасмурный и мокрый. Только на западе и севере Украины ожидаются солнечные прояснения. В большинстве областей пройдут дожди, на западе и севере они будут небольшие, а на востоке ожидаются значительные осадки. Температура останется без резких изменений. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Тернополе 27 октября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +3°...+13°, пасмурно, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +3°, днем +13°, пасмурно, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +4°...+13°, дождь.
- В Одессе 27 октября - пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, дождь.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +7°, днем +14°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, пасмурно, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +5°, а днем +12°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, сильный дождь.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +7°...+16°, дождь.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, дождь , температура ночью +8°, днем +14°.
- В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +14°.
27 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды
27 октября - мученика Нестора. По приметам, если на деревьях утром инеЙ, то скоро ударит мороз.