Когда трескучие морозы в Украине пойдут на спад: синоптик назвала точную дату

2 февраля ожидается очень холодная погода - до -28 градусов.

Пик холода в Украине будет 2-4 февраля, а с 5 числа морозы заметно ослабнут. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 2 февраля, ожидается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20...-28 градусов, днем -12...-19 градусов. В южной части ночью столбики термометра покажут -12...-18, днем -2...-10 градусов.

"Антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны. А вот близость черноморского циклона обусловит в Крыму и Приазовье снег и метели. Карта внизу", - отметила Диденко.

Видео дня

В Киеве, по ее данным, ближайшей ночью ожидается до -25 градусов, дневная температура составит около -15 градусов. В столице будет без осадков, днем вероятны солнечные прояснения.

"3 и 4 февраля будет еще очень холодно, с 5-6 февраля попустит. Нам фактически продержаться три ночи и три дня", - добавила синоптик.

Погода в Украине в феврале: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2026 года. Согласно ему, погода ожидается холодной в начале, но с возможным потеплением в течение месяца. При этом будет много осадков - более половины дней пройдут со снегом или дождем. Солнце будет редко показываться из-за облаков и в основном только в середине месяца.

Синоптик Игорь Кибальчич сделал неутешительный прогноз на февраль. По его данным, месяц начнется с новой волны похолодания, и морозная и снежная погода местами продлится почти до конца календарной зимы. Осадков местами выпадет на 10-40% больше нормы. При температуре ниже 0 °C большинство из них будет в виде снега. В третьей декаде февраля увеличится вероятность дождей, но снег будет держаться почти по всей стране, кроме юга и Закарпатья. Кое-где толщина снега достигнет 35–45 см.

Вас также могут заинтересовать новости: