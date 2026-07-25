С 25 июля в Украине начнет теплеть, но дожди продолжатся

Осадки сконцентрируются с основном на юго-востоке страны.

В субботу, 25 июля, погода в Украине будет теплой, но местами - с дождями. Температура ожидается комфортной по всей стране, без жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины с сегодняшнего дня начнет теплеть. Столбики термометров днем тут покажут +19°...+23°, на Закарпатье - до +24°. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дождики.

На севере Украины суббота будет сухой теплой. Тут воздух прогреется до комфортных +21°...+25°. Тут также будет переменная облачность.

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Жителей востока Украины сегодня ждет температура в пределах +23°...+25°. Тут будет пасмурно и в течение дня пройдут дожди с грозами.

В центральной части Украины суббота будет преимущественно сухой, только на Полтавщине есть вероятность дождей с грозами. Воздух днем прогреется до комфортных +21°...+25°.

На юге Украины 25 июля будет теплее всего. Тут днем температура поднимется до +22°...+26°. Ожидается переменная облачность. В Крыму и Запорожской области - дожди и грозы.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

25 июля - мучеников Прокла и Илария. По приметам, если листья на верхушках деревьев уже пожелтели, то осень придет рано.

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